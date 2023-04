Do in : automassage bien-être Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Do in : automassage bien-être Médiathèque Louis Aragon, 6 mai 2023, Martigues. Do in : automassage bien-être Samedi 6 mai, 10h30 Médiathèque Louis Aragon Sur inscription Le Do-In est une technique d’automassage issu de la médecine traditionnelle japonaise, proche de la médecine traditionnelle chinoise. Sa pratique est très proche de sa version japonaise appelée Shiatsu « pression des doigts ». Jadis, les auto-massages traditionnels étaient pratiqués afin de développer la santé physique, la sérénité mentale Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:30:00+02:00 – 2023-05-06T11:30:00+02:00

2023-05-06T10:30:00+02:00 – 2023-05-06T11:30:00+02:00 automassage do in

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Médiathèque Louis Aragon Martigues

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Do in : automassage bien-être Médiathèque Louis Aragon 2023-05-06 was last modified: by Do in : automassage bien-être Médiathèque Louis Aragon Médiathèque Louis Aragon 6 mai 2023 Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône