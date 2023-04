Dialogue autour des conditions de la femme en Iran Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Dialogue autour des conditions de la femme en Iran Médiathèque Louis Aragon, 29 avril 2023, Martigues. Dialogue autour des conditions de la femme en Iran Samedi 29 avril, 16h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre et gratuite En présence de Fariba Hachtroudi, journaliste, écrivaine, présidente de Mo-HA (association Mohsen Hachtroudi) et de Mahnaz Shirali, sociologue et politiste, animé par Bernard Fauconnier.

Séance de dédicaces avec la librairie l’Alinéa. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.librairielalinea.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T16:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-04-29T16:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00 conférence rencontre Fariba Hachtroudi (à gauche) et Mahnaz Shirali (à droite)

