Master class « Frontières infranchissables » Médiathèque Louis Aragon, 11 avril 2023, Martigues.

La photographe et artiste visuelle Catherine Cattaruzza propose un partage et un retour d’expériences autour de sa pratique photographique au coeur des zones de frontières. Liban-Israël/Corée du Nord-Sud sont les lignes de front (politiques et poétiques) qu’elle se propose d’appréhender.

En écho à son dernier livre « I am Folding the Land », l’artiste abordera le territoire libanais à travers les failles sismiques qui traversent le pays, métaphore géographique de son instabilité politique, rattrapées par l’actualité et les « convulsions du monde ».

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L'île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T16:00:00+02:00 – 2023-04-11T18:00:00+02:00

photographie catherine Cattaruzza

@Jean-Michel VECCHIET