Rencontre d’auteur : Sigolène Vinson Médiathèque Louis Aragon, 6 avril 2023, Martigues. Rencontre d’auteur : Sigolène Vinson Jeudi 6 avril, 19h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée Libre Ancienne avocate, Sigolène Vinson est devenue romancière puis journaliste. Elle a publié plusieurs romans dont Courir après les ombres aux éditions Plon, Le Caillou aux éditions le Tripode ou Maritima aux éditions de l’Observatoire. Son prochain livre, la Palourde, qui sortira le 4 mai 2023 aux éditions le Tripode, aura pour décor l’étang de Berre, comme précédemment Maritima. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Rencontre d'auteurs Sigolène Vinson

