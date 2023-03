La découverte du patrimoine et des rues de Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La découverte du patrimoine et des rues de Martigues Médiathèque Louis Aragon, 1 avril 2023, Martigues. La découverte du patrimoine et des rues de Martigues Samedi 1 avril, 10h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre A l’occasion des 60 ans de la Capouliero, nous vous proposons de découvrir le Martigues d’autrefois, avec une communication de Mireille Durand-Guériot sur les anciens noms de rues du centre-ville, leur appellation et leur histoire. Accueil et café à 10 heures à la Médiathèque. Nicolas Balique interviendra également pour donner quelques explications sur des noms de rues plus récents. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

Médiathèque Louis Aragon
Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues
Ville Martigues

