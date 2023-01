Tarkos, poète des Martigues et des mondes Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Le poète Julien Blaine vient nous parler de Christophe Tarkos, poète contemporain Martégal, mort prématurément à 40 ans qui continue à influencer nombre de poètes Français. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le poète Christophe Tarkos, né Jean-Christophe Ginet, est enfant de Martigues. Il meurt à 40 ans d’une tumeur au cerveau, en 2004. Après son passage en comète, cette figure majeure de la poésie contemporaine continue de marquer de son empreinte nombre de poètes français. Après la poésie sonore de Bernard Heidsieck et la poésie action de Julien Blaine, Christophe Tarkos est venu renouveler la lignée, en compagnie de ses amis. Son aîné Julien Blaine, qui l’a connu et qui a travaillé avec lui, vient nous parler de son élève émancipé et nous lire ses textes.

2023-03-17

2023-03-17T19:30:00+01:00

