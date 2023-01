Vers la complexité moléculaire : de l’astrochimie à l’astrobiologie ? Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Vers la complexité moléculaire : de l'astrochimie à l'astrobiologie ? Mercredi 15 mars, 18h30 Médiathèque Louis Aragon

Sur inscription au 04 42 80 27 97

par Louis d'HENDECOURT, Directeur de Recherche Emérite CNRS, Physique des Interactions moléculaires (PIIM, AMU) & Institut des Origines, Marseille

La complexité moléculaire est considérée comme un prérequis à l'émergence de la vie. Cette complexité est de fait observée dans de très nombreux environnements astrophysiques (milieu interstellaire, nuages moléculaires, comètes, météorites…). Partant d'étoiles en fin de vie, je montrerai comment cette complexité peut apparaître dans l'évolution physico-chimique des glaces interstellaires en particulier, simulée en laboratoire. L'universalité constatée d'un tel phénomène pose clairement la question de la possible ubiquité de la vie dans notre Galaxie. Toutefois cette complexité nécessaire n'est en rien suffisante à l'émergence de la vie qui nécessite clairement un processus, pour l'instant inconnu, d'auto-organisation et de sélection moléculaire dont on peut supposer qu'il soit spécifique à un environnement planétaire précis. Là encore ce processus est susceptible d'être simulé en laboratoire. Si la question de l'émergence de la vie reste pour l'instant entière, l'idée de l'ubiquité de la vie n'est encore qu'une opinion sans réel fondement scientifique. J'aborderai en dernière partie quelques suggestions concernant l'unicité de la Terre et sa possible conséquence sur le Paradoxe de Fermi qui n'a à mon sens de paradoxal que l'opinion que l'on s'en fait.

