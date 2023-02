Atelier Astro enfant Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Atelier Astro enfant Médiathèque Louis Aragon, 4 mars 2023, Martigues. Atelier Astro enfant 4 mars et 3 juin Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sur inscription

Atelier découverte de l’astronomie par l’association M13 Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Viens découvrir les mystères des étoiles, des galaxies et de l’astronomie à travers des ateliers ludiques et variés !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-06-03T12:00:00+02:00

