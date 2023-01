Atelier Pop’up de l’hiver Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Atelier Pop’up de l’hiver Médiathèque Louis Aragon, 21 février 2023, Martigues. Atelier Pop’up de l’hiver Mardi 21 février, 14h30 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sur inscription

Fabrique une carte pop-up aux couleurs de l’hiver. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur En découpant et pliant, l’hiver sort du papier de couleur. Un atelier pour fabriquer soi-même de supers cartes pop’up.

Gratuit, sur inscription au 04 42 80 27 97 dès 7 ans

