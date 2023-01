Atelier Peinture libre Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pause (ré)créative afin que chacun puisse s'exprimer et donner libre cours à son imagination à travers la peinture !

Médiathèque Louis Aragon
Quai des Anglais 13500 Martigues L'île
Martigues 13500 Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Que vous sachiez peindre ou non n’est pas la question ! Rejoignez nous pour découvrir votre potentiel artistique ! Et n’oubliez pas de vous munir de vêtements que nous n’avez pas peur de tacher !

Gratuit, sur inscription au 04 42 80 27 97

2023-02-15T15:00:00+01:00

2023-02-15T17:00:00+01:00

