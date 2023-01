Spectacle de magie « Le dragon couleur » Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Spectacle de magie « Le dragon couleur » Samedi 11 février, 15h00 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sur inscription

Un spectacle de magie librement inspiré du Petit Prince Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Acrylique le dragon est un artiste. Son plus grand rêve est de faire exposer ses dessins au village. Malheureusement, l’accueil moqueur du roi vexe le dragon qui s’envole, promettant de se venger. Le lendemain, les villageois se retrouvent sans lumière. Alerté par le roi, le magicien part avec les enfants à la recherche du soleil. Au cours de cette grande aventure, nous voyagerons dans l’espace à bord du vaisseau chanteur et explorerons plusieurs planètes colorées. Les enfants découvriront le hibou aux pieds palmés, combattront le Kangoura glouton,apprendront à mélanger les couleurs, fabriqueront un arc-en-ciel… et finiront nez à nez avec le dragon qui s’est accaparé le soleil. Grâce à leur énergie, leurs connaissances et un brin de magie, les enfants ainsi que les adultes vivront une aventure inoubliable.

Gratuit, sur inscription dès 5 ans.

