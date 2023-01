Atelier bâton de sorcier Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Atelier bâton de sorcier Médiathèque Louis Aragon, 11 février 2023, Martigues. Atelier bâton de sorcier Samedi 11 février, 10h30 Médiathèque Louis Aragon

Sur inscription

Atelier pour transformer un simple bâton en baguette magique ! Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Du bois, du fil de coton, du cuir, des plumes…et un peu de magie pour fabriquer des bâtons à intention (ancrage, force, sorcier, chamane, baguette magique…). C’est décoratif et détendant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T10:30:00+01:00

2023-02-11T12:00:00+01:00

