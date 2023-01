Méditation : cercle de tambours Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Méditation : cercle de tambours Médiathèque Louis Aragon, 9 février 2023, Martigues. Méditation : cercle de tambours Jeudi 9 février, 14h30, 16h30 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sur inscription

« Cercle de tambours » Une relaxation au son puissant du tambour chamanique qui se termine en rêve. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur De tout temps les guérisseurs ont utilisé le son répétitif du tambour pour modifier leur état de conscience et voyager entre les mondes, pour y trouver réponses, magie et guérison. Cet atelier est une occasion d’essayer de voyager en rêve et de découvrir nos liens avec les esprits des animaux.

