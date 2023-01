Désirs de mondes Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Partenaire du SLPJ, la médiathèque accueille en février et mars l’exposition « Désirs de mondes », adaptation de la grande exposition qui était visible à Montreuil en décembre 2022. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le monde… vous le désirez comment ? Déjà fini ou à inventer ? Loufoque ou poétique ? En bazar ou bien rangé ? Contemplatif ou fantastique ? À chacune et chacun sa quête, son horizon, son chemin. En février et mars 2023, découvrez à la médiathèque de Martigues l’exposition Désirs de mondes, adaptation de la grande exposition qui était visible lors de la 38ème édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (Montreuil). Cette exposition met en scène six albums qui projettent des mondes singuliers, croise six univers graphiques qui aiguisent le désir de se mettre en mouvement, six sensibilités qui façonnent le monde en pluralité. Résolument tournée vers l’Europe et la Méditerranée, elle invite à ouvrir les fenêtres de mondes foisonnants vers lesquels se transporter. Avec les illustrations de Atak, Joanna Concejo, Salah Elmour, Sara Lundberg, Júlia Sardà et Henning Wagenbreth. Crédits photos : Leina et le Seigneur des Amanites, texte de Myriam Dahman et Nicolas Digard , illustré par Júlia Sardà , Gallimard Jeunesse.

et , illustré par , Gallimard Jeunesse. Monsieur Personne, Joanna Concejo, Format.

L’oiseau en moi vole où il veut, Sara Lundberg , trad. du suédois Jean-Baptiste Coursaud , La Partie.

, trad. du suédois , La Partie. Pirates bric-à-brac, ATAK , trad. de l’allemand Camille Gautier , Thierry Magnier Éditions.

, trad. de l’allemand , Thierry Magnier Éditions. Sauvage, texte de Layla Zarqa , illustré par Salah Elmour , trad. de l’arabe Nada Issa, Le port a jauni.

, illustré par , trad. de l’arabe Le port a jauni. L’Univers à l’envers, Henning Wagenbreth, trad. de l’allemand Clément Bénech,Les Grandes Personnes.

