Autour du Seigneur des anneaux de BAKSHI (1978) Médiathèque Louis Aragon, 4 février 2023, Martigues.

Gratuit, sans inscription

Le Seigneur des anneaux (Titre original : J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings), est la première adaptation audiovisuelle du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

T. CANUTI, conservateur en chef des bibliothèques, revient sur la production unique de ce chef d’œuvre du film d’animation et sa postérité.

Avec plus de 30 millions de dollars au box-office américain, le film fut un grand succès en salle, nominé pour un Saturn Award dans la catégorie du meilleur film de fantasy et pour un Hugo Award pour la meilleure présentation dramatique.

Trilogie inachevée combinant dessin animé et prise de vue réelle rotoscopée, le film réalisé par Ralph Bakshi, réalisateur remarqué de Fritz The Cat, est devenu culte et a profondément influencé la version ultérieure de Peter Jackson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T16:00:00+01:00

2023-02-04T18:30:00+01:00

