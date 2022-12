Atelier de méditation Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Atelier de méditation Médiathèque Louis Aragon, 26 janvier 2023, Martigues. Atelier de méditation Jeudi 26 janvier 2023, 14h30, 16h00 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sur inscription

Yoga Nidra ou yoga du sommeil : comme la graine en terre en hiver, venez vous reposer et rêver à ce que vous souhaitez voir germer au printemps. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le yoga Nidra est une relaxation profonde, allongée et accompagnée par la voix. Sans s’endormir vraiment, la voix vous plonge dans un état intermédiaire entre veille et sommeil où le corps et l’esprit se détendent pour une meilleure récupération physique et mentale.

Dans cet état de conscience modifiée, nous posons alors une intention qui fleurira dans les mois suivants.

Sur inscription au 04 42 80 27 97 , public adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T14:30:00+01:00

2023-01-26T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues L'île Ville Martigues Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Louis Aragon Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Atelier de méditation Médiathèque Louis Aragon 2023-01-26 was last modified: by Atelier de méditation Médiathèque Louis Aragon Médiathèque Louis Aragon 26 janvier 2023 Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône