Lectures mystérieuses par Claude Arz Samedi 21 janvier 2023, 20h00 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sans inscription

Claude Arz sillonne la France et l’Europe à la recherche de l’étrange et du mystérieux, et collecte des récits intrigants et des légendes ténébreuses, qu’il nous lira.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Fils d’un guérisseur breton, écrivain voyageur, universitaire, sociologue spécialiste des légendes et de la France mystérieuse, auteur de nombreux guides sur la France mystérieuse, Claude Arz sillonne la France et l’Europe à la recherche de l’étrange étrangeté dont parlait André Breton.

Au fil des années, il a plongé avec frénésie dans cette France parallèle, guidé par le désir de démasquer au coin d’une petite route forestière le chef-d’œuvre frénétique, le château de la Belle au Bois Dormant ou du comte Dracula qui aurait grandi à l’abri de la lumière et des médias.

Dans les années 2010, il a notamment publié Voyage dans la France mystérieuse (Le Pré-aux-Clercs), un voyage ludique dans l’univers des énigmes ésotériques et des croyances françaises contemporaines, un voyage dans les labyrinthes étranges de la culture populaire française en compagnie de créatures surnaturelles qui ont hanté pendant des siècles l’imaginaire des français. Une grande enquête dans un passé légendaire englouti à jamais dans l’épaisseur du temps. Une invitation aussi à découvrir une autre France, plus secrète, moins connue, quelquefois envoûtante, adossée aux énigmatiques légendes urbaines… Par ailleurs, il a écrit de nombreux ouvrages notamment : La France insolite, Mystères et légendes de nos campagnes (2008), Hauts lieux – croyances et légendes de la France mystérieuse (2013)

En 2011, il a obtenu le prix du Cercle de la Mer pour « Croyances et légendes de la mer (prix Armor en 2010). Aujourd’hui, Claude Arz s’occupe d’un festival qui met à l’honneur le conte à Pleuven (Finistère), la Nuit des légendes et se transforme à l’envie en troll des légendes urbaines d’aujourd’hui et d’hier.

Ce sont ces récits intrigants et ténébreux qu’il nous lira à l’occasion de la 7e nuit de la lecture consacrée cette année à la peur.

Sans inscription, tout public



2023-01-21T20:00:00+01:00

2023-01-21T21:00:00+01:00