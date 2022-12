Les bibliothécaires font peur Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Les bibliothécaires font peur Médiathèque Louis Aragon, 21 janvier 2023, Martigues. Les bibliothécaires font peur Samedi 21 janvier 2023, 18h30 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit

Pour la nuit de la lecture, les hommes de la médiathèque sortent de l’ombre pour vous lire des histoires effrayantes. Âmes sensibles s’abstenir ! Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Cette année le thème de la nuit de la lecture est la peur.. ça tombe bien, nous adorons faire peur avec une sélection de textes variés.

Sans inscription, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:30:00+01:00

2023-01-21T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues L'île Ville Martigues lieuville Médiathèque Louis Aragon Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Les bibliothécaires font peur Médiathèque Louis Aragon 2023-01-21 was last modified: by Les bibliothécaires font peur Médiathèque Louis Aragon Médiathèque Louis Aragon 21 janvier 2023 Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône