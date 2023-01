L’effrayante nuit de la lecture Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

L'effrayante nuit de la lecture Samedi 21 janvier, 17h00 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sans inscription

Des lectures à frémir, des livres effroyables, des histoires qui donnent les chocottes… Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L'île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Venez jouer à avoir peur !! Des bibliothécaires vous lirons une sélection de livres qui font peur aux enfants (et aux grands peut-être) dans le cadre de la nuit de la lecture. Gratuit, sans inscription

2023-01-21T17:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00

