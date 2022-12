Il faut sauver les contes Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Il faut sauver les contes Médiathèque Louis Aragon, 18 janvier 2023, Martigues. Il faut sauver les contes Mercredi 18 janvier 2023, 15h00 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre de « Lecture par Nature », spectacle croisant théâtre d’objet et jeu d’enquête où vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour sauver le conte. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Il était une fois un Petit Chaperon Rouge s’apprêtant à apporter un pot de beurre à sa Mère-Grand…

Mais Le Petit Chaperon Rouge en a marre de jouer la demoiselle en détresse et le Grand Méchant Loup s’avère être plutôt sympathique. Ils décident donc de reprendre le contrôle de leur histoire.

Un spectacle croisant théâtre d’objet et jeu d’enquête où vous devrez exercer votre ingéniosité pour sauver le conte.

Sur inscription au 04 42 80 27 97, tout public dès 5 ans

