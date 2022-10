RÉSIDENCE D’ARTISTE AU TÉTRODON. « Le bateau de la liberté » par Nina Almberg Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

RÉSIDENCE D’ARTISTE AU TÉTRODON. « Le bateau de la liberté » par Nina Almberg Médiathèque Louis Aragon, 20 octobre 2022, Martigues. RÉSIDENCE D’ARTISTE AU TÉTRODON. « Le bateau de la liberté » par Nina Almberg Jeudi 20 octobre, 18h30 Médiathèque Louis Aragon

Gratuit, sans réservation

En résidence au Tétrodon ce mois-ci, Nina Almberg invite à écouter, depuis la médiathèque Louis Aragon, des extraits de son travail d’écriture autour de l’étang de Berre. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation En 1970, le cinéaste Mario Marret abandonne un catamaran qu’il avait construit de ses mains sur une plage de l’étang de Berre. Ce bateau était destiné à devenir une infirmerie lors de la guerre d’indépendance de Guinée-Bissau.

L’artiste se propose de retracer cette histoire parallèlement à celle de l’étang, des années 1970 à nos jours, et d’en lire des extraits le jeudi 20 octobre à 18h30 à la médiathèque. En partenariat avec le service Art, Histoire et Archéologie, l’association par ce passage, infranchi et La Marelle. Informations pratiques Gratuit, sans réservation

Médiathèque Louis Aragon

Renseignements au 04 42 49 03 30 Localiser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T18:30:00+02:00

2022-10-20T20:00:00+02:00 © Nina Almberg

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais 13500 Martigues L'île Ville Martigues lieuville Médiathèque Louis Aragon Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

RÉSIDENCE D’ARTISTE AU TÉTRODON. « Le bateau de la liberté » par Nina Almberg Médiathèque Louis Aragon 2022-10-20 was last modified: by RÉSIDENCE D’ARTISTE AU TÉTRODON. « Le bateau de la liberté » par Nina Almberg Médiathèque Louis Aragon Médiathèque Louis Aragon 20 octobre 2022 Martigues Médiathèque Louis Aragon Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône