Conférence : « L’impact de l’environnement, une dynamique à trouver ensemble » Médiathèque Louis Aragon, 11 octobre 2022, Martigues. Conférence : « L’impact de l’environnement, une dynamique à trouver ensemble » Mardi 11 octobre, 18h00 Médiathèque Louis Aragon

Entrée libre

« Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement ». Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’environnement est l’affaire de tous, c’est une question individuelle mais aussi collective. L’environnement est multidimensionnel et apparait comme un déterminant de santé. Réfléchissons ensemble aux différentes interactions négatives et/ou positives entre les individus et leur environnement. Réfléchissons ensemble à nos ressources. Intervenants : Mme Rodriguez , Cadre de Santé – Pôle de Psychiatrie – CH Martigues

, Cadre de Santé – Pôle de Psychiatrie – CH Martigues Dr Thierry Bottai – Psychiatre – Chef de Pôle Psychiatrie – CH Martigues Sans inscription, entrée libre, tout public.

