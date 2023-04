exposition sur les outils de mesure du temps Médiathèque Louis-Aragon Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

exposition sur les outils de mesure du temps Médiathèque Louis-Aragon, 15 mars 2023, Mantes-la-Jolie. exposition sur les outils de mesure du temps 15 mars – 12 avril, les mercredis Médiathèque Louis-Aragon Entrée libre Présenter l’ exposition rélisée par le SYRTE Paris, système de référence Temps-Espace. Les 10 panneaux de l’exposition présentent les outils de mesure du temps et leurs différentes applications, sous différents angles (historiques, contemporains..), dans un objectif pédagogique. Médiathèque Louis-Aragon Place Mendes France Mantes-la-Jolie 62230 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T10:00:00+01:00 – 2023-03-15T18:00:00+01:00

2023-04-12T10:00:00+02:00 – 2023-04-12T18:00:00+02:00 © Ville de Mantes-la-Jolie

