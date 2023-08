Spectacle musical : Tues mais têtues ! Le récit de celles qui ont osé par la Cie de l’Artisserie avec le collectif HF Hauts de France Médiathèque Louis Aragon Auby, 16 septembre 2023, Auby.

Spectacle musical : Tues mais têtues ! Le récit de celles qui ont osé par la Cie de l’Artisserie avec le collectif HF Hauts de France Samedi 16 septembre, 17h00 Médiathèque Louis Aragon Tout public à partir de 12 ans.

Grandes absentes de nos livres d’histoires, qu’elles soient sportives, scientifiques, politiques ou artistes… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues : oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé !

Alors, Cécile raconte Agnodice, Chéryl Bridges et Marthe Gautier. Sortir de l’anonymat ces femmes aux destins singuliers : devoir se travestir en homme pour exercer la médecine, courir plus vite que les garçons ou se faire voler sa découverte scientifique, c’est dire en creux les mécanismes patriarcaux à l’œuvre. C’est surtout rendre hommage – femmage à toutes celles qui ont osé, malgré les interdits, lever la main pour cueillir le fruit capable d’étancher leur soif de savoir et de vivre. Eve, la première !

Sur inscription au 03.27.99.60.50

Médiathèque Louis Aragon Place de la République 59950 AUBY Auby 59950 Nord 0327996050 https://mediatheque.auby.fr https://www.facebook.com/mediathequeauby [{« type »: « phone », « value »: « 0327996050 »}] https://www.facebook.com/events/222539443947609

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Cie de l’Artisserie