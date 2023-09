Mots et Compagnie Médiathèque Loudun, 13 janvier 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

Vous avez une passion pour l’écriture ou simplement vous voulez vous y essayer, la médiathèque propose six ateliers d’écriture, de janvier à juin, animés par Nicole Buresi

Pour les plus de 14 ans et adultes

Réservation obligatoire.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

Médiathèque Place Sainte Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



If you have a passion for writing, or simply want to try your hand at it, the multimedia library is offering six writing workshops, from January to June, led by Nicole Buresi

For people over 14 and adults

Reservations required

Si te apasiona escribir o simplemente quieres probar suerte, la biblioteca multimedia ofrece seis talleres de escritura de enero a junio, dirigidos por Nicole Buresi

Para mayores de 14 años y adultos

Reserva previa

Sie haben eine Leidenschaft fürs Schreiben oder wollen es einfach mal ausprobieren? Die Mediathek bietet von Januar bis Juni sechs Schreibworkshops an, die von Nicole Buresi geleitet werden

Für Personen ab 14 Jahren und Erwachsene

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Loudunais