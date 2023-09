Matinée jeux Médiathèque Loudun, 28 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !

Pour les 5 ans et plus.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:00:00. EUR.

Médiathèque Place Sainte Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and join the team to discover and play the games they’ve selected!

For ages 5 and up

¡Ven a jugar a los juegos seleccionados por el equipo!

A partir de 5 años

Entdecken und spielen Sie mit dem Team die von ihnen ausgewählten Spiele!

Für Kinder ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Loudunais