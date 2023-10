Rencontre avec les auteurs Jacques Albert et Jacques Pirondeau Médiathèque Loudun, 13 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Jacques Albert et Jacques Pirondeau vous présenteront le nouveau tome de leur série de livres documentaires :

« La seconde guerre mondiale dans le Loudunais » tome 3 (Geste Editions).

Achat et dédicace possibles du livre sur place après la rencontre.

Places limitées. Réservation conseillée.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Médiathèque Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Jacques Albert and Jacques Pirondeau will present the new volume in their series of documentary books:

« La seconde guerre mondiale dans le Loudunais » tome 3 (Geste Editions).

Book available for purchase and signing on site after the event.

Limited seating. Reservations recommended

Jacques Albert y Jacques Pirondeau presentarán el nuevo volumen de su serie de libros documentales:

« La seconde guerre mondiale dans le Loudunais » tome 3 (Geste Editions).

El libro podrá comprarse y firmarse in situ tras la reunión.

Plazas limitadas. Se recomienda reservar

Jacques Albert und Jacques Pirondeau werden Ihnen den neuen Band ihrer Dokumentarbuchreihe vorstellen:

« La seconde guerre mondiale dans le Loudunais » Band 3 (Geste Editions).

Kauf und Signieren des Buches vor Ort nach der Veranstaltung möglich.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais