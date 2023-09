Testeurs de jeux Médiathèque Loudun, 30 septembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Envie d’aider l’équipe à découvrir en avant première les jeux nouvellement achetés ? Devenez testeur·euse de jeux et donnez-nous votre avis.

Les enfants de moins de quatorze ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Tout public. Places limitées. Réservation conseillée..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:00:00. EUR.

Médiathèque Place Sainte Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Want to help the team preview newly purchased games? Become a game tester and give us your opinion.

Children under 14 must be accompanied by an adult.

Open to all. Places limited. Reservations recommended.

¿Quieres ayudar al equipo a probar los juegos recién comprados? Conviértete en probador de juegos y dinos lo que piensas.

Los menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto.

Abierto a todos. Plazas limitadas. Se recomienda reservar.

Haben Sie Lust, dem Team dabei zu helfen, neu gekaufte Spiele vorab zu entdecken? Werden Sie Spieletester/in und teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Kinder unter vierzehn Jahren müssen von einer volljährigen Person begleitet werden.

Für die gesamte Öffentlichkeit. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Loudunais