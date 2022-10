« L’Enquête en médiathèque » à Fromelles Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes Radinghem-en-Weppes Catégories d’évènement: Nord

« L’Enquête en médiathèque » à Fromelles Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes, 15 octobre 2022, Radinghem-en-Weppes. « L’Enquête en médiathèque » à Fromelles Samedi 15 octobre, 18h00 Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes

Gratuit, sur inscription (Priorité aux inscrits du réseau MédiaWeppes)

« L’Enquête en médiathèque », spectacle déambulatoire familial par la Compagnie « Les Baladins »

4 comédiens vont vous entraîner dans un spectacle déambulatoire sous forme d’enquête policière. Ensemble vous devrez résoudre LE mystère au fil des indices et des scènes dont vous serez les témoins !

Animation intercommunale financée par les 5 communes du réseau MédiaWeppes

Bénéficie de l’Aide à la Diffusion du Département du Nord Tout public dès 6 ans

2022-10-15T18:00:00+02:00

2022-10-15T20:00:00+02:00

