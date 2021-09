Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Médiathèque Loire Forez – Visite Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Médiathèque Loire Forez – Visite Montbrison, 18 septembre 2021, Montbrison. Médiathèque Loire Forez – Visite 2021-09-18 – 2021-09-18

Montbrison Loire Montbrison 4 ans déjà que la médiathèque a ouvert ses portes… Ce lieu de vie et d’échanges s’inscrit au cœur d’un réseau de 36 médiathèques-ludothèques, riche de 240000 documents et d’une programmation culturelle diversifiée. contact@loireforez.com +33 4 77 96 08 69 https://loireforez.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Montbrison Adresse Ville Montbrison lieuville 45.60767#4.06257