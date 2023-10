Atelier – conférence : le numérique au féminin Médiathèque Loire Forez Montbrison Montbrison Catégories d’Évènement: Loire

Montbrison Atelier – conférence : le numérique au féminin Médiathèque Loire Forez Montbrison Montbrison, 31 octobre 2023, Montbrison. Atelier – conférence : le numérique au féminin Mardi 31 octobre, 15h00 Médiathèque Loire Forez Montbrison Gratuit. Inscription obligatoire. Places limitées Dans notre vie de tous les jours, le numérique est devenu omniprésent. Et pourtant, les femmes restent minoritaires dans l’écosystème du numérique. Pour changer cette situation, venez participer à notre conférence-atelier !

Au menu : une présentation des femmes dans les métiers du numérique, par la fondation FACE Loire, qui pilote le programme Wi-Filles 42. Cette conférence sera suivie par un atelier de fabrication numérique (tote bag, pochette à bijoux), animé par le Fablab OpenFactory 42. Gratuit. Inscription obligatoire Attention : les places pour l’atelier sont limitées. La priorité sera donnée aux personnes inscrites également à la conférence. Mardi 31 octobre 2023 de 10h à 13h. 10h : conférence sur les femmes dans les métiers du numérique

Tout public

11h : atelier de fabrication numérique À partir de 12 ans. Source: https://copernic.loireforez.fr/cms/articleview/id/2358 Médiathèque Loire Forez Montbrison 3 Place Eugène Beaune 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 96 69 30 »}] [{« link »: « https://copernic.loireforez.fr/cms/articleview/id/2358 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00 FACE Loire Openfactory Détails Catégories d’Évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Médiathèque Loire Forez Montbrison Adresse 3 Place Eugène Beaune 42600 Montbrison Ville Montbrison Departement Loire Lieu Ville Médiathèque Loire Forez Montbrison Montbrison latitude longitude 45.607125;4.06278

Médiathèque Loire Forez Montbrison Montbrison Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrison/