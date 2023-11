Saint-Aubin, acteur de son climat Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 8 décembre 2023, Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Saint-Aubin, acteur de son climat Vendredi 8 décembre, 14h00 Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf Entrée libre, gratuit.

Une déambulation avec les scolaires sera organisée de la grainothèque installée à la médiathèque, jusqu’au site des jardins partagés.

Des temps de sensibilisation à la culture de plantes locales et de saison et des temps de dégustation de soupes et jus viendront ponctués cette déambulation.

La Métropole accompagnera cette journée en mettant à disposition des sachets de graines de prairie fleurie qui seront semées au printemps prochain!

Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf 11 espace des foudriots Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie

