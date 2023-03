Initiation au breton pour enfants Médiathèque Locminé Catégories d’Évènement: Locminé

Morbihan

Initiation au breton pour enfants Médiathèque, 18 mars 2023, Locminé. Initiation au breton pour enfants Samedi 18 mars, 11h30 Médiathèque Gratuit La médiathèque de Locminé propose un atelier de découverte et d’initiation à la langue bretonne pour les enfants de 3 à 5 ans, au travers d’histoires et de comptines. Sans inscription. Médiathèque Place Anne de Bretagne, 56500 Locminé Locminé 56500 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T11:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

2023-03-18T11:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00 breton parler Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi

