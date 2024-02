Lire la ville – Les petites balades de Bellevue Médiathèque Lisa Bresner Nantes, mercredi 24 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-24 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Réservation conseillée à projet.bellevue@nantesmetropole.fr

Venez profiter d’une balade découverte ponctuée de lectures à voix haute entre grandes et petites histoires, réelles ou imaginaires, d’une médiathèque à une autre, pour tourner au coin de la rue comme on tourne les pages d’un livre. Une visite à deux voix avec « Vous êtes ici » et « La voix est livres ». Tout public à partir de 5 ans Lieu de rendez-vous : médiathèque Lisa Bresner (tram ligne 1 – arrêt Jamet) Dans le cadre des petites balades de Bellevue : des déambulations dans le quartier, animées par Valérian Dénéchaud de l’association « Vous êtes ici ». > Pour celles et ceux qui le souhaitent, la Maison des Arts de Saint-Herblain propose à 16h, suite à la balade, une lecture de contes tout public : « Faire tinter toutes les langues » avec Najoua Darwiche.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr bm-ouest@mairie-nantes.fr