Rencontre avec Amit Weisberger Médiathèque Lisa-Bresner Nantes, 20 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-20 18:30 –

Gratuit : oui

À propos de son roman Le Profil de Galatée (Velvet, 2022), dans le cadre du Prix Roman Cezam, en partenariat avec Cezam Pays de la Loire Un sculpteur écolo devenu berger et exilé dans le Cantal, vit seul dans une ferme depuis sa rupture avec celle dont l’amitié lui est restée précieuse : Carole. D’un côté, il aspire à parcourir un « chemin spirituel ». De l’autre, il brûle de rencontrer l’âme sœur. Alors, l’audace le prend, il s’inscrit sur le site de rencontres Ecolove. Un nouvel homme naît, qui a pour avatar « Pygmalion ». Dans cette comédie pastorale et digitale, Amit Weisberger décrit la dualité de l’homme moderne. Par son écriture incisive et hilarante, il plaide avec tendresse pour le droit à s’émanciper des clichés de la virilité.

Médiathèque Lisa-Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr