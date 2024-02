Rencontre avec Arkeo Toys Médiathèque Lisa Bresner Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 16:00 –

Gratuit : non A partir de 8 ans

Rencontre et débat avec la journaliste Hélène Goutany et le YouTubeur nantais Arkeo Toys.La chaîne YouTube d’Arkeo Toys donne une seconde vie aux jeux et jouets des années 80 et 90.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr bm-ouest@mairie-nantes.fr