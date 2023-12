Rencontre avec Charline Effah Médiathèque Lisa-Bresner Nantes, 17 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 11:00 –

Gratuit : oui

Dans le cadre du festival Atlantide Née en 1977 au Gabon, Charline Effah passe son adolescence à Libreville et s’installe en France où elle obtient un doctorat de littérature française à Lille. Écrivaine la nuit, enseignante et cheffe d’entreprise le jour, elle a publié quatre romans dont « N’être » en 2014, et « La Danse de Pilar » en 2018 (La Cheminante). Pour écrire son dernier roman, « Les Femmes de Bidibidi » (Emmanuelle Collas, 2023) l’autrice s’est rendue sur place au nord de l’Ouganda. Elle y raconte comment les survivantes des violences domestiques ou des viols de guerre tentent de se reconstruire et réinventent l’amour loin de la brutalité des hommes.

Médiathèque Lisa-Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr