Nantes Jeux en famille Médiathèque Lisa-Bresner Nantes, 20 janvier 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 14:30 – 16:00

Gratuit : oui À partir de 6 ans En partenariat avec la ludothèque Accoord de Bellevue, dans le cadre des Nuits de la lecture Jeux de pichenette, billards… Médiathèque Lisa-Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr

