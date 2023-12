Mars et la Terre Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Mars et la Terre Médiathèque Lisa-Bresner Nantes, 13 décembre 2023, Nantes. Installation visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-25 –

Gratuit : oui Installation visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Exposition en partenariat avec la Société d’Astronomie de Nantes et le Planétarium, dans le cadre du festival De la Terre aux étoiles Quelles sont les similitudes et les différences entre la planète rouge et la planète bleue ? Médiathèque Lisa-Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44100 Lieu Médiathèque Lisa-Bresner Adresse 23 Boulevard Emile Romanet Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Latitude 47.20975563100001 Longitude -1.6031421289999912 latitude longitude 47.209755631, -1.603142129

Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/