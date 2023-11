Concertation sur le réaménagement du square de la médiathèque Lisa Bresner Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Concertation sur le réaménagement du square de la médiathèque Lisa Bresner Médiathèque Lisa-Bresner Nantes, 19 décembre 2023, Nantes.

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Information et inscription : maisonduprojetbellevue@gmail.com Lancement d’ateliers participatifs pour imaginer le réaménagement du square de la médiathèque. Vous souhaitez participer ? Rendez-vous salle de l’Auditorium de la médiathèque Lisa Bresner de 18h à 20h :- mercredi 22 novembre 2023 : Atelier 1 – Imaginer ensemble le réaménagement du square de la médiathèque.- mardi 19 décembre 2023 : Atelier 2 – Présentation des pistes retenues. Médiathèque Lisa-Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

Médiathèque Lisa-Bresner
23 Boulevard Emile Romanet
Nantes 44100
02 40 41 54 00
http://bm.nantes.fr

