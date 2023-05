On a toujours dit Place Centrale Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes On a toujours dit Place Centrale Médiathèque Lisa-Bresner, 1 avril 2023, Nantes. 2023-04-01

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Un film de Karim Bouheudjeur et Sophie-Manijeh Razavi Décembre 2021, place Mendès-France, au cœur du quartier populaire de Bellevue à Nantes, les habitants commencent à être relogés. Une rénovation du secteur est prévue et donne l’occasion de se remémorer l’histoire sociale et urbaine du quartier. Projections suivies de débats avec Café prod et des habitants du quartier Médiathèque Lisa-Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Lisa-Bresner Adresse 23 Boulevard Emile Romanet Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Médiathèque Lisa-Bresner Nantes

Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

On a toujours dit Place Centrale Médiathèque Lisa-Bresner 2023-04-01 was last modified: by On a toujours dit Place Centrale Médiathèque Lisa-Bresner Médiathèque Lisa-Bresner 1 avril 2023 Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique