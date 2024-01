Lecture et réalité augmentée, c’est magique ! médiathèque Lille-Sud Lille, mercredi 7 février 2024.

Lecture et réalité augmentée, c’est magique ! Des pages qui s’animent, des personnages qui prennent vie ! Mercredi 7 février, 10h30 médiathèque Lille-Sud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T10:30:00+01:00 – 2024-02-07T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T10:30:00+01:00 – 2024-02-07T11:00:00+01:00

Des pages qui s’animent, des personnages qui prennent vie. Ne manquez pas cet atelier d’initiation à la réalité augmentée, pensé pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Une occasion unique et singulière de conjuguer plaisir de lire et numérique pour les plus jeunes.

médiathèque Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03.20.53.07.62 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille

BmL-Ville de Lille