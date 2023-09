Spectacle – Voyage dans les yeux d’Alice médiathèque Lille-Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Spectacle – Voyage dans les yeux d’Alice médiathèque Lille-Sud Lille, 18 novembre 2023, Lille. Spectacle – Voyage dans les yeux d’Alice Samedi 18 novembre, 15h00 médiathèque Lille-Sud Gratuit, sur réservation Seule dans sa chambre, la petite Alice s’imagine le monde à travers les histoires de sa grand-mère. Elle fait toujours le même rêve : à bord d’une boîte de conserve, elle parcourt la planète, tantôt voguant sur les océans, tantôt flottant dans les airs au gré du vent. Au cours de ce voyage initiatique, elle rencontre un poisson, une abeille, un arbre et un oiseau : tous sont menacés par la pollution et la cupidité des hommes. Elle aimerait bien les aider, mais comment faire ?

Par la Compagnie « Car à Pattes » médiathèque Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03.20.53.07.62 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « email », « value »: « bibstmaurice@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.12.53.90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00 Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Lille-Sud Adresse 11 Rue de l'Asie, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 4 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Lille-Sud Lille latitude longitude 50.608538;3.054069

médiathèque Lille-Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/