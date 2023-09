FÊTE DE LA SCIENCE 2023 À LILLE-SUD médiathèque Lille-Sud Lille, 7 octobre 2023, Lille.

FÊTE DE LA SCIENCE 2023 À LILLE-SUD Samedi 7 octobre, 14h00 médiathèque Lille-Sud Entrée libre

La Fête de la Science est l’occasion de révéler les trésors qui existent à l’échelle nationale et tout particulièrement à l’échelle régionale !

***Tant pour résoudre les problèmes de la vie courante que pour tenter de répondre aux plus grands mystères de l’univers, la science est indispensable. Les professionnels investissent depuis toujours de très nombreuses disciplines scientifiques pour comprendre, expliquer, et prévoir… ***

Lille-Sud propose 3 ateliers mécaniques successifs d’1h30 chacun : « Gravitrax » / « Cabane » / « Let’s rock »

Tous les détails ICI

Vous pouvez aussi profiter des animations prévues à Lille-Centre : Lecture pour les petits. Exposition, conférence et visites guidées de l’Observatoire de Lille / Lecture.. Les projets (Observatoire) ont été conçus avec l’Université de Lille et l’association Jonckheere Les amis de l’observatoire de Lille. Attention : les visites guidées nécessitent une inscription à compter du 30 sept à resajl@mairie-lille.fr

médiathèque Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03.20.53.07.62 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.53.07.62 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}] [{« link »: « https://bm-lille.fr/fete-de-la-science-2023.aspx »}, {« link »: « mailto:resajl@mairie-lille.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

Ministère de la Culture, Ombelliscience, Région des Hauts-De-France