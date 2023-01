Les ateliers numériques de Lille-Sud médiathèque Lille-Sud, 18 février 2023, Lille.

Les ateliers numériques de Lille-Sud 18 février – 19 avril médiathèque Lille-Sud

sur inscription

Notre conseiller Maxence Dubois vous accueille durant ce premier trimestre pour renforcer votre autonomie et développer votre culture numérique.

médiathèque Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/BMdeLille/ »}, {« data »: {« author »: « bibliotheques.lille », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « bibliotheques.lille (@bibliotheques.lille) », « thumbnail_url »: « https://scontent.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/73393290_250127519254998_4398225563995602944_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240&_nc_ht=scontent.cdninstagram.com&_nc_cat=106&_nc_ohc=okRyHEba4UQAX_Mhccl&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfB73HFcRp_-_1Z5pj9EY-uplGknVF32EnT-mQjU22rWgA&oe=63C1DF0E&_nc_sid=b9f2ee », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/bibliotheques.lille/ », « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «