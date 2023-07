Jeu d’enquête « Qui a refroidi Lemaure ? » à Magné Médiathèque L’île aux livres Magné, 8 juillet 2023, Magné.

Magné,Deux-Sèvres

C’est une enquête interactive qui se joue soit avec une tablette fournie ou une application sur le téléphone. L’animation est gratuite , elle dure environ 1h. Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille…à partir de 11 ans ( plus jeune si accompagné).

« Qui a refroidi Lemaure ? » est une création originale à la frontière de la littérature, de la BD et du jeu vidéo. Elle propose au visiteur de découvrir le genre polar en l’immergeant dans une enquête pleine de suspense. Un jeune homme est retrouvé défenestré au 26 rue Dampierre à Paris. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire..

2023-07-08 fin : 2023-08-26 . EUR.

Médiathèque L’île aux livres Rue de Béthanie

Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s an interactive investigation that can be played either with a supplied tablet or an application on your phone. The activity is free and lasts about 1 hour. An experience to be enjoyed solo, in tandem, with the whole family…from 11 years upwards (younger if accompanied).

« Who cooled down Lemaure? » is an original creation on the borderline between literature, comics and video games. It introduces visitors to the thriller genre, immersing them in a suspenseful investigation. A young man is found defenestrated at 26 rue Dampierre in Paris. None of the building’s five occupants, from the concierge to the old lady, from the perfect couple to the next-door neighbor, saw anything. Suicide, murder, what happened? Séraphin Limier, a PJ legend, hires you as a trainee detective.

Se trata de una investigación interactiva a la que se puede jugar con la tableta suministrada o con una aplicación en el teléfono. La actividad es gratuita y dura aproximadamente 1 hora. Es una experiencia que puedes disfrutar solo, en tándem o con toda la familia… a partir de 11 años (más jóvenes si van acompañados).

« ¿Qui a refroidi Lemaure? » es una creación original a caballo entre la literatura, el cómic y los videojuegos. Invita a los visitantes a descubrir el género policíaco sumergiéndoles en una investigación llena de suspense. Un joven aparece defenestrado en el número 26 de la calle Dampierre de París. Ninguno de los cinco ocupantes del edificio, desde el conserje hasta la anciana, desde la pareja perfecta hasta el vecino de al lado, vio nada. Suicidio, asesinato, ¿qué ocurrió? Séraphin Limier, una leyenda de PJ, le contrata como detective en prácticas.

Es handelt sich um eine interaktive Umfrage, die entweder mit einem mitgelieferten Tablet oder einer App auf dem Handy gespielt wird. Die Veranstaltung ist kostenlos und dauert etwa eine Stunde. Ein Erlebnis für Einzelpersonen, Tandems, Familien… ab 11 Jahren (in Begleitung auch jünger).

« Wer hat Lemaure gekühlt? » ist eine originelle Kreation an der Grenze zwischen Literatur, Comic und Videospiel. Sie bietet den Besuchern die Möglichkeit, das Genre des Kriminalromans zu entdecken, indem sie in eine spannungsgeladene Ermittlung eintauchen. Ein junger Mann wird defenestriert in der Rue Dampierre 26 in Paris aufgefunden. Von den fünf Bewohnern des Gebäudes, von der Hausmeisterin bis zur kleinen alten Frau, vom perfekten Paar bis zum Nachbarn auf der Etage, hat niemand etwas gesehen. Selbstmord, Mord, was ist passiert? Séraphin Limier, eine Legende der PJ, stellt Sie als Inspektor auf Probe ein.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Niort Marais Poitevin