Evènement / Rencontre avec Pete Fromm Médiathèque Libourne Libourne, 24 novembre 2023, Libourne.

Evènement / Rencontre avec Pete Fromm Vendredi 24 novembre, 18h00 Médiathèque Libourne Réservation au 05.57.55.33.30

Pete Fromm est né en 1958 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Poussé par ses parents à terminer ses études, il s’inscrit au cours de creative writing de Bill Kittredge. C’est dans ce cadre qu’il rédige sa première nouvelle et découvre sa vocation. Aujourd’hui, Pete Fromm a publié plusieurs romans et recueils de nouvelles qui ont remporté de nombreux prix et ont été vivement salués par la critique. Indian Creek, récit autobiographique qui raconte son hiver en solitaire dans les Rocheuses, a été son premier livre traduit en français et est devenu un classique du nature writing aux États-Unis comme en France.

Réservation au 05.57.55.33.30

Médiathèque Libourne places des récollets libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00