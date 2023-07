Exposition Affiches JO 2024 Médiathèque Libourne Libourne, 7 juillet 2023, Libourne.

Pour la première fois l’exposition olympique « Affiche des Jeux » voyage en dehors de la ville d’accueil des Jeux Olympiques. Tout aussi inédit, Libourne et Bordeaux ont été désignées comme les premières communes à l’accueillir parmi les 24 villes labellisées « Terre de Jeux ».

Jusqu’au 26 juillet, la médiathèque municipale accueille un ensemble d’œuvres relatives à l’histoire des Jeux Olympiques. Une exposition gratuite qui vous présente des œuvres d’art originales ainsi que d’artistes, qui expriment, par l’image, les valeurs olympiques et paralympiques.

ℹ️ RDV à la médiathèque municipale les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 13h.

Médiathèque Libourne places des récollets libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-07T09:00:00+02:00 – 2023-07-07T13:00:00+02:00

2023-07-26T09:00:00+02:00 – 2023-07-26T13:00:00+02:00