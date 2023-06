La ronde des histoires Médiathèque Lezay, 28 juin 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

La ronde des histoires

Mercredi 28 juin à la médiathèque de Lezay

Contes et chants animés par Janique Pilard pour les 0-3 ans et leurs accompagnateurs

Gratuit

Renseignements 05 49 27 80 01.

Médiathèque

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The round of stories

Wednesday June 28 at the Lezay multimedia library

Stories and songs led by Janique Pilard for 0-3 year olds and their carers

Free

Information 05 49 27 80 01

La ronda de las historias

Miércoles 28 de junio en la biblioteca multimedia de Lezay

Cuentos y canciones dirigidos por Janique Pilard para niños de 0 a 3 años y sus cuidadores

Gratis

Información 05 49 27 80 01

Die Runde der Geschichten

Mittwoch, 28. Juni in der Mediathek von Lezay

Märchen und Gesang unter der Leitung von Janique Pilard für 0-3-Jährige und ihre Begleitpersonen

Kostenlos

Auskunft 05 49 27 80 01

