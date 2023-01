Arpentage : une lecture partagée Médiathèque l’Étoffe des mots Husseren-Wesserling Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

avec l’artiste STELLA COHEN HADRIA Médiathèque l’Étoffe des mots parc de wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://collectifdespossibles.fr/15-21-01-2023-in-tissu-stella-cohen-hadria/ »}] Un arpentage c’est quoi ? C’est dévorer un livre à plusieurs. Comment ? Se mobiliser sur une journée pour se partager le livre afin d’en lire une petite partie (littéralement le découper en plusieurs morceaux) et reconstituer un sens ensemble, reconstruire le puzzle, à plusieurs. L’artiste Stella Cohen Hadria, performeuse, metteure en scène, auteure, en résidence au collectif des possibles, propose cette aventure à la médiathèque le vendredi 20 janviers, de 9h à 17h30

En tissant, en créant, d’Anni Albers est le livre qui fera l’objet de cette lecture collective. Il fera écho au travail de l’artiste, In tissu, sur les lissières. Dans un moment convivial, l’arpentage permet de faire l’expérience d’une lecture partagée, d’échange de pensées, de tenter de comprendre le livre mais aussi d’en tirer les fils qui font écho à nos propres pratiques et expériences.

Cet outil, issu de l’éducation populaire, puise son origine dans la culture ouvrière de la fin du XIXe siècle. Il permet aussi de désacraliser l’objet « livre » et d’accéder à la pensée de l’auteur·rice en mettant en commun les intuitions et les connaissances de chacun.

Afin de vivre cette expérience collective au mieux, il est crucial de ne pas avoir lu le livre avant ! Gratuit – Sur réservation

Le vendredi 20 janvier de 9h à 17h

Pensez à amener un repas à partager En partenariat avec le collectif des possibles

Plus d’infos sur l’artiste en résidence : https://collectifdespossibles.fr/15-21-01-2023-in-tissu-stella-cohen-hadria/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T09:00:00+01:00

2023-01-20T17:00:00+01:00

